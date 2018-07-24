В Молдове изменились цены: сколько стоят бензин и дизельное топливо

Топливо в Молдове незначительно подешевело: сколько автовладельцы будут платить, чтобы заправить машину?

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. C 25 июля по 7 августа максимальные розничные цены на бензин и дизтопливо в Молдове снизятся. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) республики.

Nicolai Kibich Почему в Молдове постоянно растут цены на бензин

Теперь литр бензина АИ-95-Premium вместо 19 леев 10 банов будет стоить 19 леев 1 бан, а дизельное топливо подешевеет — с 17 леев до 16 леев 89 банов.

Экономические эксперты отмечают, что в Молдове цены либо повышаются, либо стагнируют, третьего не дано. К примеру, сначала НАРЭ существенно повышает цены на топливо, а затем снижает их всего на каких-то несколько банов. Экономисты подчеркивают: некоторым кажется, что цены стабилизируются, но если рассматривать среднесрочный и долгосрочный срез, то виден стабильный рост.

В последнее время установление цен на топливо в Молдове сопровождалось скандалами. На протяжении июня регулятор постоянно их повышал.

Общественность встречала подорожания недовольством и протестами. Против высказывались и члены правительства, и депутаты. Одно из последних решений о повышении цен на топливо приостановил столичный суд. Тогда вернули старые цены.

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На прошлой неделе парламент утвердил в окончательном изменения, касающиеся установления максимальных розничных цен на топливо. Таким образом, цены на бензин и "дизель" будут изменятся один раз в квартал, а не каждые две недели. Этот проект должен быть одобрен президентом Молдовы Игорем Додоном и опубликован в "Официальном мониторе" страны.