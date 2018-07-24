Кто стал первым иностранным инвестором в Приднестровье

В Приднестровье подписан первый инвестиционный договор с европейской компанией, ее представители рассказали о планах работы в приднестровском регионе.

ТИРАСПОЛЬ, 24 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе подписан первый инвестиционный договор между высшим исполнительным органом Приднестровья и учредителями фирмы ООО "ТОП ДЖЕО СЕРВ", отметили в правительственной пресс-службе региона. Организация входит в группу компаний, головной офис одной из которых находится в румынской коммуне Ваду Паший, другой — в Кишиневе.

© Sputnik / Irina Leahova Мухаметшин: гуманитарные проекты России в Приднестровье будут продолжены

Предприятие работает на базе одной из приднестровских организаций в городе Бендеры. Производство фирма запустила еще в апреле 2018 года.

"Компания изготавливает фасонные профили из черного металла. Они предназначены для строительных организаций. Сырье закупают у Молдавского металлургического завода, а продукцию экспортируют в страны Евросоюза", — отметили в правительственной пресс-службе.

Инвестиционный договор предполагает сотрудничество в реализации приоритетного проекта – изготовления фасонных профилей из черного металла в ассортименте, и предполагает предоставление преференций иностранной компании. Рассчитан он на семь лет.

Кем становятся молодые люди, которые уезжают из Молдовы за границу>>>

Как отметил инвестор-учредитель компании Юлиан Ганган, в регионе они намерены заниматься производством намного дольше. Он также рассказал о перспективах развития организации.

"Сейчас уже закупили высокотехнологичное оборудование из Испании. Для нас важно не только прийти и заработать деньги, но и внести свой вклад в развитие региона", – отметили они инвестор.

Компания также планирует заключать договоры со студентами Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко с выплатой им стипендии и дальнейшим трудоустройством. К слову, уже в 2019 году, по прогнозам вкладчика, количество занятых достигнет 120 человек.