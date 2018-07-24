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Курс валют

Доллар и евро шокируют: курс валют в Молдове на среду

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: такого от лея никто не ожидал.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на среду, 25 июля. Скачки на валютном рынке продолжаются. Активнее всех в этом плане по-прежнему "тяжеловесы" — доллар и евро. 

Евро
CC0 / Pixabay / moritz320
Динамика курса валют в Молдове шокирует: что происходит с евро и долларом

Американец" начал рабочую неделю с отыгрыша, но уже со вторника перешел к отступлению, которое продолжит и в среду, когда будет торговаться уже по 16,644 лея. С начала месяца "иностранец" проиграл национальной валюте республики чуть больше одного процента.

Что касается евро, то текущую неделю он начал более уверенно, чем доллар. Однако со среды вслед за "зеленым" уступит молдавскому лею четыре бана и установится на отметке в 19,4911 лея.

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В проигрыше в среду и украинская гривна. Она будет торговаться по 0,626 лея. А румынский лей и российский рубль несколько отыграют позиции — до 4,2023 лея и 0,2655 лея, соответственно.

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Теги:
обменные кассы, обменный курс, курс валют, доллар, молдавский лей, евро, Молдова
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