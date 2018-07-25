Что происходит с долларом и евро: курс валют в Молдове на четверг

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: что творит молдавский лей?

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 26 июля. Исходя из представленных данных, в четверг на валютном рынке страны установится некоторое затишье. Доллар практически не изменится в цене и будет продаваться по 16,647 лея. С начала месяца "зеленый" уступил национальной валюте чуть больше процента.

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Что касается евро, то начатую на старте недели позитивную динамику он сменил отступлением. За сутки "иностранец" проиграет нацвалюте три бана и будет торговаться по 19,467 лея. С начала месяца евро "пошатнулся" приблизительно на 0,3%.

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Несколько уступят молдавскому лею в четверг украинская гривна и российский рубль, которые будут стоить 0,6259 лея и 0,2645 лея, соответственно. Немного отличится румынский лей, который укрепится к нацвалюте Молдовы — до 4,2064 лея.