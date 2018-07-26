Депутаты утвердили в Молдове налоговую реформу

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Парламент Молдовы на заседании в четверг утвердил во втором и окончательном чтении революционную налоговую реформу, которая, среди прочего, предполагает введение единого подоходного налога для физлиц и снижение отчисления работодателя в соцстрах.

За инициативу проголосовали 56 депутатов.

Таким образом, в Молдове вместо ставки в 7% и 18% вводится единый подоходный налог для физических лиц в размере 12%. Также увеличится сумма личного освобождения для физлиц с 11 тысяч 280 леев до 24 тысяч. Сумма в 24 тысячи леев — это уровень прожиточного минимума, который рассчитан на период 2019 года.

Что касается предпринимателей, то парламент решил снизить отчисления работодателя в бюджет социального страхования с 23% до 18%.

Подобные изменения в законодательстве, как считают разработчики, снизят налоговую нагрузку на заработную плату, поспособствуют повышению конкурентоспособности молдавского бизнеса и, не в последнюю очередь, повлияют на рост реальных доходов работников и населения.