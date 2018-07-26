Курс валют в Молдове в пятницу и на выходные: что будет с евро и долларом

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день и выходные: динамика евро и доллара поражает.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на пятницу, 27 июля, и выходные. Согласно опубликованным данным, на валютном рынке республики опять скачки. На этот раз все игроки сдадут позиции по отношению к молдавскому лею.

Так, доллар уступит нацвалюте за стуки четыре бана и опустится до 16,603 лея. С начала месяца "зеленый" проиграл молдавскому льву чуть больше одного процента.

Евро продолжает также уступать и на финише рабочей пятидневки выйдет на позицию в 19,4446 лея, уступив два бана за сутки. За июль "иностранец" проиграл лею примерно 0,4%.

Долларовая лихорадка: какова судьба молдавского лея в 2018 году>>>

Уступают также украинская гривна, румынский лей и российский рубль: в пятницу и на выходные они будут торговаться по 0,6224 лея, 4,2031 лея и 0,2635 лея, соответственно.