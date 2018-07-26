Вот откуда в Молдове хотят выручить миллиард леев

Коньячный завод и табачный комбинат могут уйти с торгов частные руки.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. В Молдове с третьего по седьмое сентября на аукцион будут выставлены принадлежащие государству акции 21-го предприятия.

© Sputnik / Miroslav Rotari Государство прощается с авиакомпанией Air Moldova

В 16-ти из этих компаний у государства — мажоритарный пакет акций. Это АО Barza Albă, АО Tutun-CTC, 11 предприятий по обслуживанию дорог и т.д. Общая стоимость этих юрлиц, заявленных для аукциона, составляет 983 миллиона 553 тысячи 665 леев.

Повторно в список на приватизацию с целью выручить 1,715 миллиона леев включат кинотеатры "Прут" в Фалештах и "Патрия" в Леова, сообщили в Агентстве публичной собственности.

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Ранее сообщалось, что впервые за всю историю РМ в списках государственных предприятий, представленных в списках на приватизацию, с пятницы будет фигурировать авиакомпания Air Moldova.

По данным Агентства публичной собственности, частный капитал нужен Air Moldova для того, чтобы улучшить качество услуг авиакомпании.

Предложения по приватизации Air Moldova можно подать до четвертого сентября. По итогам представленных инициатив будет проведен конкурс. В список на приватизацию также включены Кишиневская стекольная фабрика, Кишиневский полиграфкомбинат, гостиница "Заря" и еще восемь госпредприятий.