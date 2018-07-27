Все уйдет с молотка: в Молдове государство распродает акции

Новый "пакет" объектов, принадлежащих молдавскому государству, будет выставлен на торги.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. В Молдове государство выставит пятого сентября на приватизационный аукцион 16 объектов недвижимости, 12 госпредприятий и один незавершенный объект.

© Sputnik / Miroslav Rotari Государство прощается с авиакомпанией Air Moldova

По данным Агентства публичной собственности, крайний срок подачи заявлений на участие в аукционе — 16.00 четвертого сентября.

Общая изначальная стоимость упомянутых объектов — 63,46 миллиона леев.

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Ранее сообщалось, что впервые за историю РМ в списках государственных предприятий, представленных в списках на приватизацию, с пятницы будет фигурировать авиакомпания Air Moldova.

По данным Агентства публичной собственности, частные капитал нужен Air Moldova для того, чтобы улучшить качество услуг авиакомпании.

Предложения по приватизации Air Moldova можно подать до четвертого сентября. По итогам представленных инициатив будет проведен конкурс.

В список на приватизацию также включены Кишиневская стекольная фабрика, Кишиневский полиграфкомбинат, гостиница "Заря" и еще восемь госпредприятий.