Медведев: одобрено решение о присвоении Молдове статуса наблюдателя в ЕАЭС

Премьер России сообщил, что Высший евразийский совет утвердил решение о предоставлении Молдове статуса наблюдателя в ЕАЭС.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Высший евразийский совет одобрил решение о статусе Молдовы в ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

"Решением Высшего евразийского совета одобрено положение о статусе государства-наблюдателя в ЕврАзЭС. Такой статус предоставлен Молдове", — сказал Медведев в ходе межправсовета ЕАЭС.

Высший Евразийский экономический совет проголосовал 14 мая за наделение Республики Молдова статусом государственного наблюдателя в ЕАЭС.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

В апреле 2017 года Игорь Додон подписал меморандум о сотрудничестве Молдовы с ЕАЭС.