Судьба молдавского гастарбайтера: подвиг или способ выжить

Кому в Молдове жить хорошо, или Как одни наши соотечественники проходят через огонь, воду и медные трубы, чтобы их семьи, которые остались дома, могли безбедно существовать в родной стране.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Объем денежных переводов в Молдову продолжает увеличиваться. Это подтверждает статистика Национального банка страны. Согласно данным финрегулятора, в июне этого года объем банковских переводов из-за границы в пользу физических лиц вырос на 8,5% в сравнении с аналогичным периодом 2017-ого, достигнув 117,48 миллиона долларов США. А с начала года в Молдову переслали свыше 640 миллионов долларов, и этот показатель тоже в плюсе.

Топ-5 стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег

По-прежнему лидером по объему денежных перечислений граждан Молдовы на Родину остается Россия.

"В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц стоить отметить переводы из Российской Федерации", — отмечено в сообщении Нацбанка.

На поступления из РФ в общей доли денежных переводов приходится 29,3% трансфертов. Сумма переводов из России превысила 34 миллиона долларов.

В тройку лидеров также вошли Израиль и Италия, откуда в республику перевели 19,4 миллиона долларов и 14,2 миллиона, соответственно.

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Из США в страну поступило около десяти миллионов долларов.

Пятерку лидеров замыкает Германия, из которой переслали свыше семи миллионов долларов.

© Sputnik / Топ-5 стран, откуда в Молдову поступает больше всего денежных переводов (по данным Нацбанка)

В какой валюте молдаване пересылают деньги?

Самая популярная валюта, в которой в Молдову пересылают деньги, — доллар. На втором месте расположился евро, следом — российский рубль.

© Sputnik / Александр Димитров Села Молдовы продолжают жить на денежные переводы гастарбайтеров

Как отметили в Нацбанке, денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.

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Кто в Молдове наиболее зависим от денежных переводов?

Проблема трудовой миграции остро стоит в Молдове. По неофициальным данным, почти шестьсот тысяч молдавских граждан работают за границей. Находясь вдали от своих семей и дома, наши соотечественники продолжают подпитывать национальную экономику страны, пересылая из-за рубежа деньги, — благородное дело, неправда ли, и во всех смыслах подвиг. Однако есть большое "но" — люди бегут из страны в поисках работы и доходов, чтобы элементарно прокормить оставшуюся дома семью. Через что только не проходят наши соотечественники вдалеке от дома ради лучшей жизни своих детей.

Наиболее зависимыми от заграничных трансфертов по-прежнему остаются жители молдавских сел. Так, в структуре доходов сельчан поступления от гастарбайтеров составляют 23%, тогда как у горожан — 12,6%.

© Sputnik / Вадим Русу Помощь мигрантов: как выживает Молдова

Согласно статистике, из общего объема доходов населения Республики Молдова 17 с половиной процентов приходится на деньги, которые поступают в страну в качестве переводов. Это данные за первый квартал 2018 года.

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К слову, молдавские гастарбайтеры пересылают в Молдову столько денег, что с лихвой покрывают обещанную Евросоюзом, но так и не полученную макрофинансовую помощь в 100 миллионов евро.