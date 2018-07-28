Рынок жилья "впал" в депрессию: новострои дешевеют, но при этом пустуют

Sputnik выяснил, почему при снижающемся спросе на недвижимость количество новостроев в столице растет, и какую роль в формировании цен на квартиры играют трудовые мигранты.

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Цены на квартиры в молдавской столице продолжают падать. С начала года стоимость жилья в Кишиневе снизилась в целом на десять-пятнадцать евро за квадратный метр.

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За последние полтора года цены находятся на уровне 500-600 евро за квадратный метр. И эксперты говорят о том, что тенденция к удешевлению сохранится. Однако при снижающемся спросе на недвижимость количество новостроев в столице растет. Почему так происходит? Об этом в комментарии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

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"Экономика Молдовы не развивается, подходы к развитию сохраняются старые… Ну, вот не хватает нам сообразительности, — шутит эксперт Виорел Гырбу. – Посудите сами. Логику трудовых мигрантов понять можно: зачем покупать квартиру в Кишиневе, если работать в Молдове негде? Наша экономика на протяжении многих лет развивалась (и развивается сейчас) за счет притоков из-за рубежа, но так не может продолжаться долгий период времени".

По мнению экономиста, гастарбайтеры это поняли, а политики еще нет.

"Пенсии у нас маленькие, условия в целом не улучшаются. Дети гастарбайтеров давно осели за границей, они там учатся, ищут работу, возвращаться в Молдову даже не думают. Вот и получается, что эта категория людей стала меньше приобретать жилье, снижается спрос", — отметил Гырбу.

Доля уезжающих после продажи недвижимости увеличивается с каждым годом.

© Sputnik / Miroslav Rotari Почему в бедной Молдове растут продажи элитных авто и недвижимости

"Да, правительство пытается решить проблему, создаются социальные программы, как например, "Prima casa", но даже этот подход не в состоянии решить проблему. Нужен целый комплекс решительных мер, который удержит поток отъезжающих за рубеж", — заключил Гырбу.

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Почему же в Кишиневе строят новое жилье, если его медленно раскупают?

Думаем на этот вопрос журналисты Sputnik найдут ответ и расскажут своим читателям и слушателям.