Гранты для Гагаузии - на что пойдут деньги, выделенные малому бизнесу

Фонд, специально созданный для дотаций гагаузским фермерам и другим предпринимателям, выдал гранты победителям конкурса на лучшие проекты в области малого и среднего бизнеса.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. На сумму 3,6 миллиона леев выданы гранты на развитие 20 предприятий в Гагаузии.

Средства выделил Фонд поддержки предпринимательства автономии. Каждый из получателей этих сумм сможет распорядиться грантовыми 200 тысячами леев.

Согласно полученным сертификатам, бенефициары после заключения договоров получат из Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии до 200 тысяч леев на реализацию своего проекта через инвестиции в новые производственные технологии.

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Руководитель одного из местных предприятий Владимир Сариогло отметил в беседе с журналистами, что благодаря полученному гранту он приобретет оборудование для реализации своего проекта, что позволит создать не менее семи новых рабочих мест, задействованных в производстве детской одежды.

Еще одно предприятие, которым руководит Александр Губогло, является на сегодняшний день стартапом, а благодаря полученному гранту осуществит закупку оборудования по производству рекламной продукции.Один из грантов выиграло также и предприятие "Бембияз" из Чадыр-Лунги. Это молодое хозяйство, оно в 2018 году впервые занялось выращиванием овощей и построило тепличный комплекс площадью в тысячу квадратных метров. В планах у руководства фирмы — создание туристического комплекса. Для этого предприятию необходимо завершить строительство мини-гостиницы на шесть номеров.

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"На средства гранта мы планируем провести отопление к теплицам для овощей, чтобы можно было работать и в зимний период. Для того, чтобы выходить на рынок с овощами в апреле, необходимо начинать работы уже в феврале", — отметил руководитель предприятия Иван Колтуклу.