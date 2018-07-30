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Молдова получит 12 миллионов евро на развитие бизнеса

CC0 / Pixabay / Pijon
Экономика
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Еврокомиссия все-таки дала Молдове деньги для поддержки экономического развития - 12 миллионов евро.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Европейская комиссия намерена предоставить Республике Молдова более 12 миллионов евро для поддержки экономического развития, улучшения условий ведения бизнеса и повышения качества экономического управления.

Село, архивное фото
© Sputnik / Nicu Goncear
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Как передает пресс-служба правительства Молдовы, кабинет министров одобрил начало переговоров по Соглашению о финансировании между правительством Молдовы и Европейской комиссией об укреплении потенциала роста Молдовы путем создания прозрачной и эффективной экономической среды.

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Соглашение предусматривает предоставление 12 миллионов евро через Европейскую политику соседства. Еще 250 тысяч евро предусмотрены в качестве помощи в рамках Ежегодной программы действий ЕС — 2017. Деньги направят на обеспечение справедливого применения законодательства в области коммерции, эффективного управления государственными активами и публичными инвестициями, укрепление защиты прав инвесторов, продвижение реформ в области надзора за финансовым сектором.

Правительство одобрило начало переговоров и подписание соглашения между Молдовой и Европейской комиссией, предусматривающее выделение еще пяти миллионов евро на повышение ответственности молдавских граждан.

Ранее Европарламент в своей резолюции рекомендовал Европейской комиссии приостановить макрофинансовую и бюджетную поддержку Молдовы в 100 миллионов евро >>>

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Теги:
евро, деньги, грант, Еврокомиссия, ЕС, Молдова
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