Самый дешевый бензин: есть ли в рейтинге стран Молдова

В международной прессе появился рейтинг государств, где бензин продается по самой низкой цене.

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Самое дешевое топливо можно приобрести в Венесуэле. Стоит оно менее 0,01 доллара, пишет РИА Новости, ссылаясь на опубликованный рейтинг.

Вторую строчку этого ТОПа занимает Иран, где бензин можно купить за 0,28 доллара, а третью – Кувейт (0,35 доллара за литр).

© Sputnik / Алексей Куденко В Кишиневе решили сэкономить деньги импортерам топлива

В первую десятку стран с самым дешевым бензином также вошли Нигерия (0,41 доллара), Египет (0,43 доллара), Саудовская Аравия (0,54 доллара), Малайзия (0,54 доллара), Индонезия (0,67 доллара), ОАЭ (0,68 доллара) и Россия (0,72 доллара).

Самый дорогой бензин в мире продают в Гонконге (2,09 доллара), Норвегии (2,02 доллара) и Нидерландах (1,93 доллара). В первую десятку также вошли Греция (1,91 доллара), Италия (1,91 доллара), Дания (1,90 доллара), Израиль (1,86 доллара), Португалия (1,83 доллара), Финляндия (1,79 доллара) и Франция (1,78 доллара).

По данным Национального агентства по регулированию в энергетике, в Молдове максимальные цены на бензин не могут превышать 19,01 лея (1,15 доллара), а на дизтопливо — 16,89 лея (1,02 доллара).