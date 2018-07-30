Курс валют в Молдове на вторник: чем удивили доллар и евро

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: восстание евро и падение доллара.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на вторник, 31 июля. Согласно опубликованным данным, доллар продолжает тенденцию к отступлению, а евро решил отвоевать утерянные позиции.

Так, "американец" проиграет нацвалюте за сутки еще два бана и опустится до 16,5792 лея. С начала месяца доллар опустился по отношению к молдавскому лею приблизительно на полтора процента.

Евро же после продолжительных уступок решил "отыграться". За сутки "иностранец" отвоюет шесть банов и будет торговаться по 19,3662 лея. С начала месяца евро подешевел примерно на 0,8%.

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Украинская гривна несколько уступит нацвалюте Молдовы: ее можно будет купить за 0,6189 лея. Румынский лей и российский рубль немного укрепятся: до 4,1879 лея и 0,2646 лея, соответственно.