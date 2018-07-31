Тихое восстание евро и вялый доллар: курс валют в Молдове на среду

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: как повел себя молдавский лей к "тяжеловесам" - евро и доллару?

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на среду, 1 августа. Последний месяц лета начнется со скачка евро. За сутки "европеец" отыграет у молдавского лея примерно семь банов и установится на отметке в 19,4342 лея. Между тем за месяц "иностранец" уступил национальной валюте около 0,5%.

© Sputnik / Алексей Даничев Экономист прогнозирует падение курса доллара в Молдове ниже 16 леев

Что касается доллара, то он продолжает начатое ранее медленно, но отчетливое отступление. За сутки "американец" проиграет еще один бан и расположится на уровне в 16,5673 лея. За месяц "зеленый" сдал примерно 1,6%.

Украинская гривна в среду также несколько утратит позиции и будет стоить 0,6165 лея.

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Остальные валюты начнут август с незначительного укрепления по отношению к молдавскому лею. Так, российский рубль в среду будет торговаться по 0,2654 лея, а курс румынского лея составит 4,2016 в молдавской валюте.