Названы сроки принятия госбюджета Молдовы на 2019 год

Спикер парламента назвал дэдлайн голосования в парламенте за проект закона о госбюджете на 2019 год.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Госбюджет на 2019 год будет принят до конца 2018 года, заявил в среду в ходе пресс-конференции спикер парламента Андриан Канду.

"Избирательная кампания перед выборами в парламент, которая скоро начнется, не повлияет на разработку и принятие государственного бюджета на 2019 год. Зарплаты и пенсии у граждан будут", — подчеркнул Канду.

По его словам, эксперты правительства и Международного валютного фонда будут работать над проектами госбюджета и бюджетно-налоговой политики на будущий год.

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"Предполагаю, что к середине ноября 2018 года оба эти законопроекта будут приняты. Выборы выборами, а что касается бюджета, финансовой ситуации и социальной сферы, это должно быть обеспечено", — сказал Канду.