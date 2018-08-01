Прав ли Kroll: Нацбанк Молдовы ответил королевскому адвокату

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Национальный банк Молдовы отреагировал на представленную в Кишиневе информацию об альтернативном докладе на результаты двух аналитических отчетов агентства Kroll о кражах из финансово-банковской системы.

© Sputnik / Miroslav Rotari Британские эксперты: выводы Kroll по Молдове вызывают множество сомнений

Ранее в ходе пресс-конференции в Sputnik Молдова королевский адвокат Джеймс Рамсден (Великобритания) и глава компании "Quintel Intelligence" Николас Коннон представили анализ двух отчетов детективной компании Kroll, в котором отметили, что выводы агентства вызывают множество сомнений, искажают общественное мнение, и на них не может базироваться ни молдавское правосудие, ни политическая аргументация.

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Руководство Нацбанка в своем заявлении подчеркнуло, что выводы Kroll никак не сопряжены с политической подоплекой и направленны исключительно на общественный интерес.

"После хищений, приведших к банкротству три банка, — Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. și Unibank S.A., — Нацбанк претворил в действие ряд реформ с целью укрепить финансово-банковский сектор", — отмечено в пресс-релизе Нацбанка.

Там же сказано, что все документы, полученные от агентств Kroll și Steptoe & Johnson, были переданы Антикоррупционной прокуратуре. А выводы иностранных аналитиков были сделаны на основе доказательств, предоставленных Нацбанком, сказано в пресс-релизе.