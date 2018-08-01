Пусть весь мир подождет: налоговая "революция" в Молдове и Всемирный банк

После того, как Всемирный банк выступил с критикой налоговой реформы Молдовы, состоялась встреча вице-премьера по реинтеграции с представителями ВБ.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник встретилась с экспертами офиса Всемирного банка в РМ.

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По данным пресс-службы Бюро политик по реинтеграции, участники встречи рассмотрели возможность реализации новых проектов в бизнес-секторе страны и отметили необходимость координации действий в этом направлении.

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Ранее представители Всемирного банка выразили обеспокоенность решением парламента Молдовы одобрить законопроект по "налоговой революции".

В заявлении, опубликованном на официальном сайте ВБ, говорится, что эти нововведения могут поставить под угрозу приверженность Кишинева делу борьбы с коррупцией.

"Эти законодательные акты несовместимы с программой реформ политик, поддерживаемой группой Всемирного банка", — говорится в заявлении международной структуры.

Там же отмечено, что Всемирный банк будет продолжать оценивать последствия принятия этих законов после получения новой информации.

Законодательная инициатива, уже прозванная "налоговой революцией", включает пункты, которые должны сказаться на изменении размера заработной платы работающих граждан Молдовы. Речь идет о введении единого подоходного налога для физических лиц в размере 12% и о увеличении суммы личного освобождения для физлиц с 11 тысяч 280 леев до 24 тысяч леев.

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В начале июля 2018 года Всемирный банк выделит Молдове 30 миллионов долларов в целях обеспечения макроэкономической стабильности и роста экономики. По сообщению пресс-службы кабмина РМ, совет директоров Всемирного банка принял это решение пятого июля.

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"Принятие решения о финансировании говорит о признании реформ, проводимых в Молдове ради улучшения пенсионной системы, роста уровня функциональности Национального совета по неподкупности, консолидации управления банковской системой и помощи бизнес-среде", — отметила глава представительства Всемирного банка в Молдове Анна Ахалкаци.

На прошлой неделе Молдова получила новый транш от Международного валютного фонда в размере около 34 миллионов долларов.