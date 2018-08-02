Евро лихорадит, а доллар удивляет: курс валют в Молдове в четверг

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: на рынке опять скачки.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 2 августа. Согласно обнародованным данным, в четверг на валютном рынке республики опять неспокойно — все игроки сдали позиции по отношению к молдавскому лею.

© Sputnik / Алексей Даничев Экономист прогнозирует падение курса доллара в Молдове ниже 16 леев

Больше остальных отличился евро — за сутки "иностранец" проиграл нацвалюте сразу деваять банов и расположился на уровне в 19,3404 лея. За месяц "европеец" сдал примерно на 1,4%.

Доллар продолжает отступать. За сутки "зеленый" проиграл еще два бана и установился на отметке в 16,5494 лея, а за месяц "американец" подешевел приблизительно на 1,8%.

Остальные валюты в четверг также упали в цене. Украинская гривна стоит 0,6134 лея.

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Российский рубль стоит 0,2639 лея, а курс румынского лея составил 4,1826 в молдавской валюте.