Шокирующее поведение евро и доллара: что происходит на валютном рынке

В Национальном банке Молдовы показали динамику обменного курса молдавского лея к евро и доллару: поведение иностранных тяжеловесов удивляет.

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. В Национальном банке Молдовы прокомментировал поведение национальной валюты по отношению к таким тяжеловесам как евро и доллар. Свои выводы регулятор отразил в ежеквартальном отчете "Прогноз инфляции".

"На протяжении второго триместра 2018 года официальный номинальный курс национальной валюты к доллару обесценился на 2,3%, а по отношению к евро молдавский лей укрепился на 3,8% в сравнении с показателями на конец предыдущего квартала", — отмечено в отчете Нацбанка.

В среднем молдавский лей подорожал к "американцу" на 0,5%, а к "европейцу" — на 3,3%.

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Курс валют на выходные

Согласно официальному курсу Нацбанка в выходные — 4 и 5 августа — евро стоит 19,2023 лея. Доллар торгуется по 16,523 лея. В молдавских коммерческих банках покупка "европейца" обойдется в 19-19,06 лея, а продажа — в 19,18-19,24 лея, операции с "американцем" выйдут по 16,4-16,45 лея и 16,5-16,57 лея, соответственно.

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Украинская гривна, по данным Нацбанка, стоит 0,6112 лея, российский рубль — 0,261 лея, а румынский лей — 4,1552 в молдавской валюте.