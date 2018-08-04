Хорошая новость для молдавских водителей: это будет происходить реже

Цены на топливо в Молдове будут рассчитываться иначе: к чему надо быть готовым автовладельцам?

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Цены на топливо в Молдове будут меняться реже. Президент республики Игорь Додон промульгировал поправки в закон о рынке нефтепродуктов, и они опубликованы в Официальном мониторе страны.

"Каждые три месяца в зависимости от средних котировок Platts в предшествующий период Национальное агентство по регулированию в энергетике устанавливает предельные цены розничной реализации основных видов нефтепродуктов и публикует их на своей официальной веб-странице", — отмечено в тексте закона.

© Sputnik / Maksim Blinov В Нацбанке Молдовы заявили, что произойдет с ценами на продукты и топливо

Таким образом, НАРЭ вправе регулировать предельные цены в течение трехмесячного периода в случае разницы более чем на 10% средних котировок Platts, что влечет за собой снижение предельных цен. Если же разница составит более 10% средних котировок Platts, что приводит к повышению предельных цен, регулятор может изменять предельные цены по запросу игроков рынка.

"Запрещается розничная реализация основных видов нефтепродуктов по цене, превышающей предельную цену, установленную Национальным агентством по регулированию в энергетике", — подчеркивается в тексте закона.

Самый дешевый бензин: есть ли в рейтинге стран Молдова>>>

НАРЭ необходимо в трехмесячный срок со дня публикации этих поправок в Официальном мониторе республики привести Методологию расчета и применения цен на нефтепродукты в соответствие с настоящим законом.