Овощи, фрукты и вино: какую нишу занимает Молдова на российском рынке

В СНГ рассказали, как постсоветские республики выигрывают от российского продэмбарго против Запада.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Страны Содружества Независимых Государств только выиграли от введенного Россией продовольственного эмбарго против Запада, пишет РИА Новости.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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В список запрещенных для поставок в РФ товаров входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Потери зарубежных стран от введения Россией продуктового эмбарго исчисляются величиной порядка 8,3 миллиарда долларов в год. Под запрет попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.

Молдова может заменить западных производителей

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что молдавские производители смогут заменить на российском рынке западных, и работа в этой области уже ведется.

"Молдавские производители смогут занять освободившиеся ниши. Мы уже работаем, но есть еще очень много работы, надо многое наверстать", — заявил ранее глава государства РИА Новости.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Головатюк: молдавских аграриев удалось вернуть на российский рынок

В июле на встрече с вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым Додон отметил "устойчивый рост поставок сельскохозяйственной продукции из Молдовы за последние два года".

В частности, в 2017 году зафиксирован 11-тикратный рост экспорта яблок. Продажа овощей в Россию выросла в 11,5 раза. Экспорт вина в 2016 году вырос на 42,5%, а в 2017 — еще на 15,4%. Увеличились и поставки винограда — на 35% в 2016 году и почти на 50% в 2017 году.

Ведущий научный сотрудник Национального института экономических исследований Михаил Пойсик считает, что Молдова смогла получить свою выгоду из-за эмбарго России в отношении западных стран.

"У нас возобновились и значительно возросли поставки овощей и фруктов, животноводческой продукции, мы же на Запад не отправляем ни килограмма мясной или молочной продукции. У нас есть машиностроительная продукция, она тоже идет на Восток", — отмечает эксперт.

По словам экономиста, Молдова могла бы получить еще больше, если бы не правительство республики заняло нейтральную позицию.

"Если бы республика заняла нейтральную позицию, она очень много бы выиграла, пока в этом направлении действует только Додон, он пытается продвигать интересы страны. В ответ Россия, закрыв глаза на многие недружественные акты, приоткрыла свой рынок", — резюмировал Пойсик.