Полный провал: курс валют в Молдове на четверг

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: поведение евро и доллара удивляет.

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 9 августа. По данным регулятора, в четверг молдавский лей снова перейдет в наступление на основные валюты и это после проигрыша по всем фронтам, который нацвалюта продемонстрировала в среду.

Больше остальных позиции сдадут "тяжеловесы" — евро и доллар. Так, "европеец" за сутки уступит пять банов и установится на отметке в 19,0937 лея. С начала месяца "иностранец" упал примерно на 1,7%.

Доллар продолжает "худеть". В четверг "американец" будет стоить 16,4687 лея, усутпив еще четыре бана. С начала месяца "зеленый" стал слабее по отношению к лею примерно на 0,6%.

Шокирующее поведение евро и доллара: что происходит на валютном рынке>>>

Несколько упадет в цене и украинская гривна — до 0,6096 лея. Дешевле станут румынский лей, который установится на отметке в 4,1124 лея, а также российский рубль — 0,2543 лея.