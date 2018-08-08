Полный провал: курс валют в Молдове на четверг

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 9 августа. По данным регулятора, в четверг молдавский лей снова перейдет в наступление на основные валюты и это после проигрыша по всем фронтам, который нацвалюта продемонстрировала в среду.
Доллар продолжает "худеть". В четверг "американец" будет стоить 16,4687 лея, усутпив еще четыре бана. С начала месяца "зеленый" стал слабее по отношению к лею примерно на 0,6%.
Шокирующее поведение евро и доллара: что происходит на валютном рынке>>>
Несколько упадет в цене и украинская гривна — до 0,6096 лея. Дешевле станут румынский лей, который установится на отметке в 4,1124 лея, а также российский рубль — 0,2543 лея.