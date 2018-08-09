Президент Молдовы о налоговой революции: что нужно знать о реформе

Молдавский лидер утвердил налоговую реформу: глава республики пояснил, что еще нужно предпринять властям в этой области.

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон утвердил пакет законов о бюджетно-налоговой политике и амнистии капиталов — налоговую реформу.

Почему президент промульгировал закон?

Как написал Додон на своей странице в Facebook, им были приняты во внимание комментарии экспертов, представителей академического сообщества в Республике Молдова и за пределами страны. Он отметил, что в этом контексте его позиция предельно ясна, будучи обоснованной с экономической, социальной и политической точки зрения и направленной на благо страны и народа Республики Молдова.

"Заявляю, что промульгирую эти законы, исходя из следующих соображений. Во-первых, эти меры могут придать импульс экономическому развитию страны, даже если они применены слишком поздно. Запоздалая реформа, хоть и содержит недостатки, которые будут устранены в дальнейшем, это лучше, чем постоянный беспорядок в области бюджетного и налогового администрирования", — отметил Додон.

Во-вторых, как пояснил молдавский лидер, "главный вывод заключается в том, что правительство поняло ошибку, допущенную при отказе от реформы 2007 года, и теперь пытается вернуть терпящий бедствие корабль молдавской экономики в русло развития".

"Из-за ошибочной системы налогообложения из страны уехали тысячи предпринимателей, что нанесло экономике тяжелый ущерб", — подчеркнул Додон.

По его мнению, "в существующих условиях, мы можем больше доверять бизнес-сообществу как оплоту страны", поэтому бизнес нужно стимулировать и поддерживать. "Вместо того, чтобы заранее предотвратить и минимизировать риски в экономике, правительство сейчас выступает в роли "пожарного", пытаясь срочно решить обострившуюся проблему", — добавил молдавский лидер.

Что еще нужно сделать?

Как полагает президент Молдовы, все эти инициативы, касающиеся налоговой реформы, должны быть дополнены другими.

"Считаю, что этот пакет законов являет собой хорошую предпосылку для более радикальных реформ, которые проведет правительство социалистов, придя к власти после выборов", — отметил Додон.

Для этого, как пояснил молдавский лидер, необходимо будет проводить эффективную политику в области налогового администрирования, которая будет способствовать капитализации результатов этой реформы, устранению нелояльной конкуренции (одни платят — другие нет), будет отменен налог на реинвестированную прибыль, введены изменения по поводу НДС в сельском хозяйстве и т.д.

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"Нужно создать хорошие, конкурентно-высокие условия для привлечения новых инвестиций, развития бизнеса, создания новых рабочих мест, существенного роста экспорта товаров и услуг…, поскольку без всего этого новой власти тоже придется ходить с протянутой рукой, выпрашивая гуманитарную помощь у Запада или у кого-то еще. Этой постыдной практике должен быть положен конец, и я уверяю вас, что мы сделаем это в ближайшем будущем", — отметил Додон.

Что это за налоговая реформа?

Ранее парламент утвердил поправки в законодательство, согласно которым в Молдове вместо ставки в 7% и 18% вводится единый подоходный налог для физических лиц в размере 12%. Также увеличится сумма личного освобождения для физлиц с 11 тысяч 280 леев до 24 тысяч. К слову, эта сумма в 24 тысячи леев является уровнем годового прожиточного минимума, который рассчитан на период 2019 года. Таким образом, граждане, у которых зарплата не дотягивает до размера годового прожиточного минимума, вообще не будут выплачивать подоходный налог.

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Что касается предпринимателей, то парламент решил снизить отчисления работодателя в бюджет социального страхования с 23% до 18%.

Изменения вступят в силу с октября 2018 года.