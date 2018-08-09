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Налоговый кодекс

Президент Молдовы о налоговой революции: что нужно знать о реформе

© Photo: Serviciul Fiscal de Stat
Экономика
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Молдавский лидер утвердил налоговую реформу: глава республики пояснил, что еще нужно предпринять властям в этой области.

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон утвердил пакет законов о бюджетно-налоговой политике и амнистии капиталов — налоговую реформу.

Почему президент промульгировал закон?

Как написал Додон на своей странице в Facebook, им были приняты во внимание комментарии экспертов, представителей академического сообщества в Республике Молдова и за пределами страны. Он отметил, что в этом контексте его позиция предельно ясна, будучи обоснованной с экономической, социальной и политической точки зрения и направленной на благо страны и народа Республики Молдова.

"Заявляю, что промульгирую эти законы, исходя из следующих соображений. Во-первых, эти меры могут придать импульс экономическому развитию страны, даже если они применены слишком поздно. Запоздалая реформа, хоть и содержит недостатки, которые будут устранены в дальнейшем, это лучше, чем постоянный беспорядок в области бюджетного и налогового администрирования", — отметил Додон.

Во-вторых, как пояснил молдавский лидер, "главный вывод заключается в том, что правительство поняло ошибку, допущенную при отказе от реформы 2007 года, и теперь пытается вернуть терпящий бедствие корабль молдавской экономики в русло развития".

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"Из-за ошибочной системы налогообложения из страны уехали тысячи предпринимателей, что нанесло экономике тяжелый ущерб", — подчеркнул Додон.

По его мнению, "в существующих условиях, мы можем больше доверять бизнес-сообществу как оплоту страны", поэтому бизнес нужно стимулировать и поддерживать. "Вместо того, чтобы заранее предотвратить и минимизировать риски в экономике, правительство сейчас выступает в роли "пожарного", пытаясь срочно решить обострившуюся проблему", — добавил молдавский лидер.

Что еще нужно сделать?

Как полагает президент Молдовы, все эти инициативы, касающиеся налоговой реформы, должны быть дополнены другими.

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"Считаю, что этот пакет законов являет собой хорошую предпосылку для более радикальных реформ, которые проведет правительство социалистов, придя к власти после выборов", — отметил Додон.

Для этого, как пояснил молдавский лидер, необходимо будет проводить эффективную политику в области налогового администрирования, которая будет способствовать капитализации результатов этой реформы, устранению нелояльной конкуренции (одни платят — другие нет), будет отменен налог на реинвестированную прибыль, введены изменения по поводу НДС в сельском хозяйстве и т.д.

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"Нужно создать хорошие, конкурентно-высокие условия для привлечения новых инвестиций, развития бизнеса, создания новых рабочих мест, существенного роста экспорта товаров и услуг…, поскольку без всего этого новой власти тоже придется ходить с протянутой рукой, выпрашивая гуманитарную помощь у Запада или у кого-то еще. Этой постыдной практике должен быть положен конец, и я уверяю вас, что мы сделаем это в ближайшем будущем", — отметил Додон.

Что это за налоговая реформа?

Ранее парламент утвердил поправки в законодательство, согласно которым в Молдове вместо ставки в 7% и 18% вводится единый подоходный налог для физических лиц в размере 12%. Также увеличится сумма личного освобождения для физлиц с 11 тысяч 280 леев до 24 тысяч. К слову, эта сумма в 24 тысячи леев является уровнем годового прожиточного минимума, который рассчитан на период 2019 года. Таким образом, граждане, у которых зарплата не дотягивает до размера годового прожиточного минимума, вообще не будут выплачивать подоходный налог.

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Что касается предпринимателей, то парламент решил снизить отчисления работодателя в бюджет социального страхования с 23% до 18%.

Изменения вступят в силу с октября 2018 года.

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Теги:
что нужно знать о налоговой реформе, налоговая революция, налоговая реформа, президент, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
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