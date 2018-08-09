Восстание доллара и евро: курс валют в Молдове на пятницу и выходные

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день и уикенд: лей приболел.

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на пятницу, 10 августа, и выходные. На валютном рынке опять скачки. По данным регулятора, в ближайшие три дня лей несколько уступит "тяжеловесам" — евро и доллару.

Так, "европеец" за сутки отыграет у молдавской валюты и установится на отметке в 19,1114 лея. Однако с начала месяца "иностранец" просел по отношению к лею примерно на 1,6%.

Что касается доллара, то он топчется на месте. В пятницу "американец" отыграет у нацвалюты два бана и будет торговаться по 16,484 лея. А с начала месяца "зеленый" ослаб примерно на 0,5%.

Немного укрепится к нацвалюте и румынский лей — до 4,1152 лея. А украинская гривна и российский рубль несколько проиграют — в пятницу и на выходные их можно будет купить по 0,607 и 0,2499 лея, соответственно.