В Молдове хотят поднять тарифы на общественный транспорт

Более, чем в полтора раза может вырасти стоимость междугородних пассажироперевозок по всей Молдове.

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Впервые с 2012 года в Молдове может вырасти тариф за проезд в общественном транспорте национальных маршрутов.

© Sputnik / Rodion Proca Готовится повышение тарифов: на что еще в Молдове могут поднять цены

Национальный центр юридической экспертизы подсчитал, что стоимость билета нужно поднимать на 0,58 лея за один километр. Этот вопрос рассмотрит министерство экономики и инфраструктуры по предложению консультативного совета, который, в свою очередь, апеллирует к запросам патронатов транспортных услуг и решению Нацкомиссии по консультациям и коллективным переговорам.

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Причины этого требования, по мнению администраторов маршрутов, просты — повышение стоимости топлива, запчастей для автомобилей, рост минимальной заработной платы, устаревание автобусов и микроавтобусов.

Также эта инициатива, по словам ее авторов, апеллирует к тому, что и как происходит у соседей, в Румынии и на Украине.