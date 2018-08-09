В Молдове хотят поднять тарифы на общественный транспорт

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Впервые с 2012 года в Молдове может вырасти тариф за проезд в общественном транспорте национальных маршрутов.
Национальный центр юридической экспертизы подсчитал, что стоимость билета нужно поднимать на 0,58 лея за один километр. Этот вопрос рассмотрит министерство экономики и инфраструктуры по предложению консультативного совета, который, в свою очередь, апеллирует к запросам патронатов транспортных услуг и решению Нацкомиссии по консультациям и коллективным переговорам.
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Причины этого требования, по мнению администраторов маршрутов, просты — повышение стоимости топлива, запчастей для автомобилей, рост минимальной заработной платы, устаревание автобусов и микроавтобусов.
Также эта инициатива, по словам ее авторов, апеллирует к тому, что и как происходит у соседей, в Румынии и на Украине.