Курс валют в Молдове: почему евро так низко пал

Экономисты отмечают, что европейская валюта дешевеет по отношению к доллару на фоне напряженности вокруг Турции.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Нацбанк Молдовы установил курс основных валют на понедельник, 13 августа. Стоимость евро снизилась на 21 бан и составила 18 леев 90 банов. Доллар США торгуется по 16 леев 48 банов.

Курс евро к доллару снижается во всем мире, свидетельствуют данные торгов. Инвесторов беспокоит ситуация в Турции после обвала лиры до очередного исторического минимума, отмечает РИА Новости.

Экономические риски, связанные с Турцией, приводят к удорожанию иены и доллара, которые в этой ситуации выступают в роли более безопасных активов. Это, в свою очередь, оказывает давление на евро.

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В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции – до 20% и 50% соответственно.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Новые правила обмена валюты в Молдове: что нужно знать

Биржи Европы на этом фоне в пятницу закрылись снижением. Наибольшее давление было оказано на банковский сектор. Курс турецкой лиры в ночь на понедельник обновил очередной исторический минимум в 7,1326 лиры за доллар.

Аналитики отмечают риски для турецкой экономики и развивающихся экономик от сложившейся ситуации, однако Европе, по их мнению, масштабный кризис не грозит.

Ранее, в начале августа, Минфин США ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат заморозке.