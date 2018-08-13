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Курс валют в Молдове: почему евро так низко пал

CC0 / Pixabay / moritz320
Экономика
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Тема:
Утро с нами! (104)
11410

Экономисты отмечают, что европейская валюта дешевеет по отношению к доллару на фоне напряженности вокруг Турции.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Нацбанк Молдовы установил курс основных валют на понедельник, 13 августа. Стоимость евро снизилась на 21 бан и составила 18 леев 90 банов. Доллар США торгуется по 16 леев 48 банов.

According to the Press TV, the announcement was made as many foreign business delegations seeking investment opportunities had visited Iran in recent months.
© Photo: Fotolia / Irochka
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Курс евро к доллару снижается во всем мире, свидетельствуют данные торгов. Инвесторов беспокоит ситуация в Турции после обвала лиры до очередного исторического минимума, отмечает РИА Новости.

Экономические риски, связанные с Турцией, приводят к удорожанию иены и доллара, которые в этой ситуации выступают в роли более безопасных активов. Это, в свою очередь, оказывает давление на евро.

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В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции – до 20% и 50% соответственно.

курс валют
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Биржи Европы на этом фоне в пятницу закрылись снижением. Наибольшее давление было оказано на банковский сектор. Курс турецкой лиры в ночь на понедельник обновил очередной исторический минимум в 7,1326 лиры за доллар.

Аналитики отмечают риски для турецкой экономики и развивающихся экономик от сложившейся ситуации, однако Европе, по их мнению, масштабный кризис не грозит.

Ранее, в начале августа, Минфин США ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат заморозке.

Тема:
Утро с нами! (104)

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Теги:
курс валют, евро, Европа, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
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