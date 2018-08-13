Полный провал евро и скромность доллара: курс валют в Молдове на вторник

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на вторник, 14 августа. На валютном рынке страны опять неопределенная ситуация — евро рухнет, а доллар расхрабрится.
Доллар же продолжит скромно наступать. Во вторник "американец" подорожает на три бана и установится на отметке в 16,5159 лея. С начала августа "зеленый" уступил примерно 0,3%.
Несколько укрепится и украинская гривна — до 0,6041 лея. А румынский лей и российский рубль подешевели до 4,0337 лея и 0,2423 лея, соответственно.