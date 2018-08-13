Полный провал евро и скромность доллара: курс валют в Молдове на вторник

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: что творит лей?

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на вторник, 14 августа. На валютном рынке страны опять неопределенная ситуация — евро рухнет, а доллар расхрабрится.

По данным регулятора, "европеец" за сутки уступит молдавскому лею сразу 11 банов и будет торговаться по 18,7943 лея. С начала месяца "иностранец" просел к нацвалюте на три с лишним процента.

Доллар же продолжит скромно наступать. Во вторник "американец" подорожает на три бана и установится на отметке в 16,5159 лея. С начала августа "зеленый" уступил примерно 0,3%.

Несколько укрепится и украинская гривна — до 0,6041 лея. А румынский лей и российский рубль подешевели до 4,0337 лея и 0,2423 лея, соответственно.