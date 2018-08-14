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Обвал турецкой лиры: затронет ли "финансовая лихорадка" Молдову

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik выяснил, как валютная турбулентность в мировой экономике, а также предстоящие в 2019 году парламентские выборы в Молдове отразятся на отечественной валюте.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Ситуация в Турции, где курс лиры обвалился до исторического минимума, серьезно повлияла на мировую экономику. И не только. Косвенно – на молдавскую тоже.

Президент Турции Тайип Эрдоган
© REUTERS / Wolfgang Rattay
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Что будет дальше с национальной валютой – выяснял корреспондент Sputnik Молдова.

1) С чего все началось?

Американский минфин ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу из-за дела пастора Эндрю Брансона. Им запретили въезд в США, а их активы в стране заморозили. Позднее США объявили еще и о двукратном повышении пошлин на ввозимые из Турции сталь и алюминий. В итоге турецкая лира подешевела на 16%. Всего за минувшую неделю турецкая нацвалюта потеряла 20% от стоимости относительно доллара США.

2) Турецкая лира достигла исторического дна: что Молдове с этого?

Данные торгов свидетельствуют, что курс евро к доллару снижается во всем мире.

Экономические риски приводят к удорожанию йены и доллара, которые в этой ситуации выступают в роли более безопасных активов. Это, в свою очередь, оказывает давление на евро.

В итоге мы видим, что и в Молдове складывается аналогичная ситуация: евро проседает, а доллар скромно удерживает позиции.

Доллар график
Динамика доллара на этой неделе.

3) Что будет с нашим леем до конца лета?

По мнению экспертов, национальная валюта будет демонстрировать относительную стабильность.

"Молдавский лей будет более-менее стабильным", — считает экономический аналитик Виорел Гырбу.

Причем, по его словам, такой ситуация останется до конца текущего года.

Евро
Динамика евро на этой неделе.

"Этот год в Молдове предвыборный, экономические агенты не спешат инвестировать крупные суммы в бизнес. Они сознательно выбрали тактику выжидания, чтобы посмотреть, кто придет к власти. Тогда по итогам парламентских выборов и будет понятен расклад", — отметил для Sputnik Гырбу.

4) Как поведет себя отечественная валюта после парламентских выборов?

Парадоксальность ситуации заключается в том, что даже выборы не могут оказать на наш лей заметного влияния. Курс формируется больше под давлением денежных переводов.

Виорел Гырбу
© Sputnik /
Гырбу: рынок недвижимости в Молдове может лопнуть, как "мыльный пузырь"

"С одной стороны трудно прогнозировать, потому что в Молдове слабая экономика. И логично предположить, что нацвалюта будет слабой. Однако все не совсем так. Дело в том, что молдавская валюта зависит от денежных переводов, и данная тенденция сохранится при любом раскладе, несмотря на то, кто победит на выборах", — уверен Гырбу.

При этом экономист рассмотрел и наихудший сценарий.

Рынок недвижимости в Молдове может лопнуть, как "мыльный пузырь">>>

"Даже если предположить, что отношения между странами ЕС и Молдовой ухудшатся, тогда закроется один из каналов прихода валюты в Молдову в виде грантов и донорской помощи, и вот тогда лей может оказаться под давлением и угрозой девальвации. Конечно, такой сценарий нельзя сбрасывать со щитов, но я полагаю, что ближайшие два-три года не стоит ждать сильных колебаний молдавского лея", — отметил Гырбу.

5)  Что прогнозируют экономисты на мировых рынках?

Обрушение турецкой лиры произвело определенный негативный психологический эффект.

Беляев Михаил Кимович
© Photo : Aif
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Но, хотя в ближайшие несколько недель развивающиеся рынки продолжит лихорадить, ситуация должна стабилизироваться, считает портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак, которого цитирует РИА Новости.

Он объясняет, что объективно развивающиеся рынки могут гарантировать инвесторам стабильность и высокую доходность.

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"Уровень инфляции сейчас рекордно низок, средняя инфляция на развивающихся рынках — на уровне 2,8% годовых. В последние несколько лет реальная доходность на этих рынках растет и, тем самым, привлекает инвесторов. Поэтому особой причины для распродажи на развивающихся рынках нет", — уверен экономист.

Кредит МВФ
© Sputnik / Вадим Русу
Кредит МВФ

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Теги:
финансовая лихорадка, курс валют, Молдова, Экономика, бизнес и финансы, Общество
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