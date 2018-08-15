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Самоубийственное решение Киева: чем это грозит Молдове

© Sputnik / Евгений Панасенко
Экономика
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Sputnik выяснил, как отразится на отечественной экономике решение страны-соседки разорвать отношения с Россией.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Решение украинского правительства разорвать торговые отношения с Москвой было одновременно и ожидаемым, и шокирующим. С одной стороны, к тому все и шло. Начиная с 2014 года, после прихода к власти на Украине политиков эпохи "евромайдана", идея разрыва экономических связей с Россией стала политической мечтой Киева. С другой стороны, украинский бизнес и экономические эксперты до конца надеялись, что власть не решится на этот самоубийственный шаг. Однако из Киева прозвучало совсем уж комичное – дескать, убытки от прекращения, например, железнодорожного сообщения с Россией составят всего … 1 гривну (ага, экономисты!). 

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Хотя альтернативы торговле на Востоке в украинском правительстве пока не нашли, это никого не останавливает. По меткому выражению одного из экспертов, в Киеве есть политики, которые готовы обрушить все здание, если руины похоронят под собой и связи с Россией.

Железная дорога.
© Sputnik / Алексей Филиппов
"Разорвать сообщение с Россией": она мешает пилить железные дороги Украины

Будто иллюстрируя это высказывание, в начале августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Также он предложил перекрыть и автомобильные коридоры, соединяющие обе страны. 

Заявления министра логически продолжают генеральную линию украинского правительства. В марте 2018 года кабмин в Киеве без всякого обсуждения, в одностороннем порядке объявил о разрыве экономических связей с Москвой и выходе из программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

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Звучат на Украине и призывы денонсировать стратегический Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией — фактически, разрушить долгосрочный фундамент украино-российской торговли, похоронив соглашения по ключевым позициям, которые согласовывались десятилетиями.

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Сельхозпроизводители Молдовы близки к панике. Мало того, что родное правительство не горит желанием восстанавливать нормальные торговые отношения с Россией, так еще и украинский кабмин подбрасывает новые "подарки".

Все выгодные транспортные коридоры, связывающие предприятия нашей страны с рынками России, идут через Украину. И если эта "дорога жизни" будет перерезана, то экономика Молдовы может и не дожить до момента, когда ситуация нормализуется.

Илья Тромбицкий
© Sputnik / Miroslav Rotari
Тромбицкий: поездом в Россию будем ехать через Румынию, Венгрию и Беларусь

Встревожены не только молдавские предприниматели, но и правительство Молдовы. В Министерстве экономики и инфраструктуры РМ заявили, что намерение кабмина Украины прекратить транспортное сообщение с Россией "негативно скажется на доходах и расходах пользователей железнодорожных услуг всего восточно-европейского региона", — говорится в пресс-релизе Минэкономики.

По словам экс-депутата парламента РМ Ильи Тромбицкого, возможное прекращение железнодорожного сообщения между Украиной и Россией больно ударит по грузовым перевозкам из Молдовы.

"Это будет большой удар, потому что поезда должны будут идти через Румынию, Венгрию и Беларусь", — отметил собеседник в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

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Один из сельхозпроизводителей, поставляющий продукцию в Россию, на условиях анонимности поделился со Sputnik мнением — этот удар будет смертельным. 

"Вы понимаете, что такое везти товар через две страны в третью — по пути уплачивая все пошлины и сборы? Там будет такая цена, что проще свалить в канаву, чем платить за хранение и утилизацию. У нас и так уже бананы дешевле яблок. Проще просто закрыть бизнес. А ведь все только начало более или менее нормализоваться".

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон: отношения между Молдовой и Россией надо вернуть на докризисный уровень

Действительно, экспорт овощей и фруктов из Молдовы в Россию начал вновь расти после резкого обрушения в 2016 году. Если сравнивать с "докризисным" 2013 годом, то экспорт молдавских овощей на российский рынок в 2016-м упал сразу в 24 раза, а в 2017-м – уже вырос более чем в 11,5 раз.

Та же история с виноградом. В 2015-м году экспорт уменьшился в 1,9 раза, но это падение было компенсировано уже в 2017 году, и даже был зафиксирован некоторый рост. Аналогичная история с поставками в Россию вина и яблок. Учитывая, что Россельхознадзор продолжает разблокировку поставок молдавских овощей и фруктов, это хорошие перспективы. 

Однако если Молдове перережут выгодные транспортные коридоры в Россию, эти перспективы превратятся в порошок.

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Эксперты считают, что Украина понесет "колоссальный ущерб", если прекратит торговлю с Россией и перережет транспортные коридоры. Фактически, украинская экономика пойдет на дно — в условиях, когда альтернатив восточным рынкам нет, а соглашение об ассоциации с ЕС не принесло Украине ожидаемых преимуществ в торговле с Евросоюзом.

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Молдова здесь оказывается в крайне невыгодном положении — уходя на дно, украинская экономика утянет за собой и Молдову, и самое неприятное, что от молдавского правительства здесь ничего не зависит. Кишинев не в состоянии повлиять на Киев — об этом ясно говорит хотя бы неспособность молдавских властей добиться, чтобы Украина прекратила строительство каскада ГЭС на Днестре. Экологи уже во весь голос говорят, что эта жизненно важная для Молдовы водная артерия умрет. Украинские энергетики в ответ на запросы Кишинева пожимают плечами: такова цена.

Но, кажется, цена этого "понимания во имя европейской интеграции на путях ассоциации с ЕС" становится для Молдовы слишком дорогой.

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Теги:
внешняя торговля, экономика, Молдова, Россия, Украина
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