Доллар рвется вперед, а евро стабилен: курс валют в Молдове на четверг

Национальный банк установил обменный курс по основным валютам: итак, что происходит на валютном рынке республики.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на четверг, 16 августа. Доллар растет, а евро сохраняет свои позиции.

"Американец" показывает самый внушительный рост по отношению к молдавскому лею, он укрепился на 10 банов и остановился на отметке 16.6137 леев.

На днях курс евро демонстрирует стабильность. Он вырос незначительно, его показатели — 18.7993 лея. А если оценивать его ситуацию сначала месяца, то он просел к национальной валюте примерно на 60 банов. Доллар же с начала августа, с переменным успехом, но укрепляется.

Полный провал евро и скромность доллара>>>

Украинская гривна остается на отметке — 0,6041 лея. Румынский лей вырос на несколько тысячных и сейчас его курс — 4.0395 леев, а российский показал такой же скромный рост и остановился на 0.2477 леях.