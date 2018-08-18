Что будет с экономикой дальше: сбудутся ли прогнозы властей Молдовы

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Молдавская экономика укрепляется, прогнозы относительно ее будущего — позитивные, заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип.

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Как отметил чиновник на своей странице в соцсетях, это подтверждается положительными прогнозами Международного валютного фонда. Речь о потенциальном росте ВВП на 3,5% в этом году.

"Мы учитываем экономический рост. И первые результаты весьма обнадеживающие: в первом квартале молдавская экономика уже выросла на 3,7%", — отметил глава кабмина.

Некоторое время назад МВФ улучшил собственный прогноз экономического роста Молдовы — с трех до 3,8 процента. Об этом говорится в отчете МВФ по итогам третьей оценки выполнения программы сотрудничества с нашей страной.

Вот, только ответ на вопрос, станут ли жить лучше граждане Молдовы, должны давать не чиновники и статисты, а простые жители республики.