Экономист рассказал, почему в Молдове пенсионеры платят НДС, а богачи - нет

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. В Республике Молдова налоговая система очень несбалансированная, заявил для Sputnik экономист Виорел Гырбу.
Он подчеркнул, что в нашей стране на некоторые большие покупки нет налога на добавленную стоимость. Например, на приобретение машины или квартиры. А вот за мелкие покупки, в том числе и первой необходимости, нужно платить НДС.
"За покупку нового автомобиля налог на добавочную стоимость не платим. А вот пенсионер, идя в магазин за буханкой хлеба, платит налог", — удивился Гырбу.
Эксперт имеет ввиду все те налоги, которые ложатся на покупку продуктов первой необходимости.
По мнению эксперта, такое финансовое неравенство в молдавском обществе появилось с тех пор, как население стало делиться на преуспевающих и тех, кто трудно зарабатывает на хлеб.
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"За приобретение квартиры нет НДС. Мы понимаем, что всем нужно жилье, но так или иначе НДС должны платить все. Это такого рода покупки, которые могут делать богатые. И вот как раз они этим налогом не облагаются. Государство должно ввести его", — считает собеседник.
Он объяснил, что при введении этого налога цена квартиры сильно не вырастет, но продающий может потерять немного прибыли. При этом, как полагает Гырбу, в стране будет более сбалансированное в материальном плане общество и не будет такого контраста, как сейчас, — пенсионеры просят денег, а люксовых авто в городе уйма.
Нам остается надеется, что власти обратят внимание на эту недоработку в налоговой системе страны. Иначе получается, что, действительно, жизнь пенсионеров только ухудшается, в то время, как богатые люди продолжают жить в роскоши, а государство их в этом только поддерживает.