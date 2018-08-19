09:42 19 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR18.91
  • USD16.64
  • RUB0.25
  • RON4.06
  • UAH0.60
Поиск
деньги

Экономист рассказал, почему в Молдове пенсионеры платят НДС, а богачи - нет

© Sputnik /
Экономика
Получить короткую ссылку
108 0 0

Как так вышло, что в нашей стране много состоятельных людей, чья жизнь постоянно улучшается, а вот положение пенсионеров и людей из социально-уязвимых категорий только ухудшается - задается вопросом экономист.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. В Республике Молдова налоговая система очень несбалансированная, заявил для Sputnik экономист Виорел Гырбу.

Он подчеркнул, что в нашей стране на некоторые большие покупки нет налога на добавленную стоимость. Например, на приобретение машины или квартиры. А вот за мелкие покупки, в том числе и первой необходимости, нужно платить НДС.

банкноты номиналом 200 леев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Единый подоходный налог в Молдове: что ждет жителей страны

"За покупку нового автомобиля налог на добавочную стоимость не платим. А вот пенсионер, идя в магазин за буханкой хлеба, платит налог", — удивился Гырбу.

Эксперт имеет ввиду все те налоги, которые ложатся на покупку продуктов первой необходимости.

По мнению эксперта, такое финансовое неравенство в молдавском обществе появилось с тех пор, как население стало делиться на преуспевающих и тех, кто трудно зарабатывает на хлеб.

Налоговая разбушевалась: в Кишиневе выписывают штрафы в тысячи долларов>>>

"За приобретение квартиры нет НДС. Мы понимаем, что всем нужно жилье, но так или иначе НДС должны платить все. Это такого рода покупки, которые могут делать богатые. И вот как раз они этим налогом не облагаются. Государство должно ввести его", — считает собеседник. 

Купе Porsche 911 GT3 на автосалоне Tokyo Motor Show 2017
© REUTERS / KIM KYUNG-HOON
Какие автомобили в Молдове с 2018 года попадут под налог на роскошь

Он объяснил, что при введении этого налога цена квартиры сильно не вырастет, но продающий может потерять немного прибыли. При этом, как полагает Гырбу, в стране будет более сбалансированное в материальном плане общество и не будет такого контраста, как сейчас, — пенсионеры просят денег, а люксовых авто в городе уйма.

Нам остается надеется, что власти обратят внимание на эту недоработку в налоговой системе страны. Иначе получается, что, действительно, жизнь пенсионеров только ухудшается, в то время, как богатые люди продолжают жить в роскоши, а государство их в этом только поддерживает.

По теме

Автомобилистов Молдовы ждет новый налог
За что еще граждане Молдовы могут в скором времени платить налог
Ликий: налог на роскошь уже принес бюджету 70 миллионов леев
За нос не поводить: налоговая тотально проверит рынки Молдовы
Теги:
НДС, налог, экономика, Виорел Гырбу, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

  • Военный с биноклем, иллюстративное фото
    Улетела навсегда

    Силы обороны Эстонии прекратили поиски выпущенной истребителем НАТО ракеты класса "воздух-воздух".

  • Архивное фото снежного барса в реабилитационного центре для диких животных
    Священное животное

    Снежный барс признан талисманом предстоящих III Всемирных игр кочевников, которые с 3 по 8 сентября пройдут на Иссык-Куле.

  • Две женщины на улице. архивное фото
    Второй будешь?

    Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.

  • Успенский собор и колокольня Рязанского кремля
    Братские отношения

    Во время форума древних городов посол Узбекистана в России предложил Рязани стать побратимом Бухары.

  • Miyagi & Эндшпиль, Харизма
    Рекордная "Харизма"

    Документальный фильм об истории успеха рэп-исполнителей из Владикавказа набрал более 1,3 миллиона просмотров за два дня.

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Ярмарка мёда
Сладкая пятница - в Кишиневе открылась ярмарка меда
Во Вьетнаме обнаружено загадочное морское существо с огромным количеством щупалец
Во Вьетнаме нашли загадочное существо с огромным количеством щупалец
Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO)
История расширения НАТО: все, что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться