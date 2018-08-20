Бесстрашный лей: наша валюта - самая крепкая в Европе

Вот это да: молдавский лей не боится выхода Британии из ЕС и вообще ничего не боится, утверждает экономический аналитик, но так ли это?

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Молдавский лей стал самой крепкой валютой в Европе, заявил экономический аналитик Вячеслав Ионицэ. В подтверждение своих слов он опубликовал в Facebook данные, согласно которым за последние два с половиной года лей укрепился по отношению ко всем европейским валютам.

"Звучит смешно, но это так — все валюты в Европе падают по отношению к лею", — написал аналитик.

Укрепление лея происходит на фоне тенденции к падению евро. Эксперт также отметил, что интересным выглядит график обесценивания британского фунта стерлингов в контексте "Брексита" — курса Великобритании на выход из Европейского союза. Молдавский лей и здесь возглавляет список валют, по сравнению с которыми фунт стерлингов пострадал сильнее всего. График составлен влиятельным экономическим изданием "Economist", и на нем лей выглядит даже сильнее, чем доллар и евро.

"И это при том, что мы еще не вошли в ЕС. Думаю, сейчас все британцы озабочены поисками молдавских леев", — иронизирует аналитик.