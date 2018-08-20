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Железная дорога

Торговые войны России и Украины: как поведет себя Молдова - комментарий Габурича

© Sputnik / Владимир Смирнов
Экономика
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В рамках эксклюзивного интервью для радиостудии Sputnik министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич рассказал, что будет с железнодорожным сообщением Москва-Кишинев, если Украина полностью отгородится от России, и каким окажется экономический эффект от торговых войн страны-соседки с Москвой.

КИШИНЕВ, 20 авг —  Sputnik. Нет никаких предпосылок, чтобы прекратилось железнодорожное сообщение по маршруту Кишинев-Москва, заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич в рамках эксклюзивного интервью для радиостудии Sputnik Молдова.

"У нас нет никаких предпосылок, что в какой-то момент прекратится движение по железной дороге. Есть огромное количество людей, которые пользуются услугами железной дороги. К тому же существует и такой вид транспорта, который позволяет проехать Украину транзитом", — пояснил Габурич. 

По словам главы Минэкономики, на региональном уровне наша страна должна быть готовой ко всему.

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"Конечно, мы должны быть готовы ко всему. Но повторяю, никаких предпосылок на данный момент нет", — заключил Габурич.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что любое транспортное сообщение с "соседней страной", то есть Россией должно быть прекращено — и чем быстрее, тем лучше. При этом, если говорить о поездах, то с российской стороны на Украину идет только один маршрут, и то транзитный: Москва — Кишинев — Москва. А вот украинский перевозчик "Укрзализныця", по своим же данным, отправляет восемь пар поездов. И самым прибыльным из них по итогам 2017 года стал поезд "Киев — Москва". Сельхозпроизводители Молдовы близки к панике. Все выгодные транспортные коридоры, связывающие предприятия нашей страны с рынками России, идут через Украину. И если эта "дорога жизни" будет перерезана, то экономика Молдовы может и не дожить до момента, когда ситуация нормализуется.

Как отразится на отечественной экономике решение страны-соседки разорвать отношения с Россией — читайте в обзоре Sputnik:
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Теги:
поезд, Молдова, Россия, Украина, Общество
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