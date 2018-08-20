Торговые войны России и Украины: как поведет себя Молдова - комментарий Габурича

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Нет никаких предпосылок, чтобы прекратилось железнодорожное сообщение по маршруту Кишинев-Москва, заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич в рамках эксклюзивного интервью для радиостудии Sputnik Молдова.
"У нас нет никаких предпосылок, что в какой-то момент прекратится движение по железной дороге. Есть огромное количество людей, которые пользуются услугами железной дороги. К тому же существует и такой вид транспорта, который позволяет проехать Украину транзитом", — пояснил Габурич.
По словам главы Минэкономики, на региональном уровне наша страна должна быть готовой ко всему.
"Конечно, мы должны быть готовы ко всему. Но повторяю, никаких предпосылок на данный момент нет", — заключил Габурич.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что любое транспортное сообщение с "соседней страной", то есть Россией должно быть прекращено — и чем быстрее, тем лучше. При этом, если говорить о поездах, то с российской стороны на Украину идет только один маршрут, и то транзитный: Москва — Кишинев — Москва. А вот украинский перевозчик "Укрзализныця", по своим же данным, отправляет восемь пар поездов. И самым прибыльным из них по итогам 2017 года стал поезд "Киев — Москва". Сельхозпроизводители Молдовы близки к панике. Все выгодные транспортные коридоры, связывающие предприятия нашей страны с рынками России, идут через Украину. И если эта "дорога жизни" будет перерезана, то экономика Молдовы может и не дожить до момента, когда ситуация нормализуется.
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