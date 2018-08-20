Что творят доллар и евро: курс валют в Молдове на вторник

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: этого от лея никто не ожидал.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на вторник, 21 августа. На валютном рынке страны все стабильно — основные валюты продолжат наступать на молдавский лей. Больше остальных отличится евро — за сутки "иностранец" отыграет порядка 11 банов и установится на отметке в 19,1026 лея.

© Sputnik / Miroslav Rotari Бесстрашный лей: наша валюта - самая крепкая в Европе

Что касается доллара, то он поведет себя скромнее — за сутки "зеленый" станет дороже на шесть банов и будет торговаться по 16,7434 лея.

Экономист: это иллюзия, что лей растет и мы становимся богаче>>>

Несколько тверже по отношению к лею станут и остальные валюты. Так, гривна во вторник будет стоить 0,6056 лея, румынский лей — 4,1097 в пересчете на молдавскую валюту, а российский рубль — 0,2493 лея.