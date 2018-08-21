Урожай-2018: чего в Молдове в этом году на рынках будет в изобилии

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Урожай подсолнечника и кукурузы в этом году в Молдове ожидается хорошим. Таких прогнозов придерживаются в министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

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Как отметил старший консультант профильного ведомства Марин Грама, подсолнечник в центральных и южных районах республики более однороден, чем на севере.

"Влажность семян и растений высокая, но нужно брать образцы каждые два-три дня. Растения развились на три недели раньше обычного, поэтому необходимо подготовить агротехнику к началу массового сбора урожая через неделю в центральных и южных районах и через 10-14 дней на севере республики", — пояснил чиновник.

Согласно статистике, в этом году в стране засеяно 362,2 тысячи гектаров подсолнечника, что на 20,7 тысячи меньше в сравнении с предыдущим годом, но больше на 30 с лишним тысяч, чем в среднем за последние пять лет.

"Таким образом, средний урожай с гектара будет выше в сравнении с 2017-м, когда он составил 2,1 тонны с гектара. Самые хорошие показатели зарегистрированы в северных районах республики", — отметили в министерстве.

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Говоря о кукурузе, специалисты считают состояние посевов удовлетворительным — урожай сформирован, а возможные осадки на него не повлияют. Согласно прогнозу, в этом году средний урожай будет больше в сравнении с предыдущим, когда он составил 3,7 тонны с гектара.

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"Листья сухие, но влажность семян кукурузы высока, и урожай в этом году может начаться позже обычного. Сельхозтехника должна быть подготовлена к сбору урожая в конце сентября в центральном и южном районах, а в северной части республики — в начале октября", — сказал Грама.