Нокдаун от евро: курс валют в Молдове на среду

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: шокирующее поведение евро.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 22 августа. Согласно данным регулятора, в среду на валютном рынке страны ожидаются скачки. Выделится опять евро. За сутки он отыграет у молдавского лея сразу 20 банов и будет торговаться по 19,3044 лея.

© Sputnik / Miroslav Rotari Пойсик: лей неминуемо обвалится по отношению к основным валютам

Что касается доллара, то "зеленый" продолжает скромничать — "американец" укрепится к нацвалюте всего на один бан и установится на отметке в 16,7537 лея.

В плюсе будет и румынский лей. В среду он несколько подорожает — до 4,1575 в пересчете на молдавскую валюту.

Экономист: это иллюзия, что лей растет и мы становимся богаче>>>

А вот украинская гривна и российский рубль немного просядут — до 0,6041 лея и 0,2488 лея, соответственно.