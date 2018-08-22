Евро и доллар удивляют: курс валют в Молдове на четверг

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: что происходит с молдавским леем?

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 23 августа. По данным регулятора, в четверг на валютном рынке республики продолжатся скачки. И опять в центре внимания окажется евро — за сутки "иностранец" укрепится к молдавскому лею еще на семь банов и будет торговаться по 19,3781 лея.

© Sputnik / Miroslav Rotari Бесстрашный лей: наша валюта - самая крепкая в Европе

Доллар после непродолжительного и скромного наступления сдаст позиции. "Зеленый" проиграет нацвалюте три бана и расположится на отметке в 16,7204 лея.

Эксперт: лей неминуемо обвалится по отношению к основным валютам>>>

В минусе к молдавскому платежному средству в четверг будут украинская гривна и российский рубль — 0,5999 и 0,2464 лея, соответственно.

Румынский лей несколько укрепится и будет стоить 4,1712 в пересчете на нацвалюту.