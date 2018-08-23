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Почувствуют ли в Молдове санкционные войны США и России

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
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Вступили в силу новые санкции США в отношении РФ из-за инцидента в английском Солсбери: это произошло спустя почти полгода после того, как США и еще 16 стран ЕС выслали российских дипломатов и через месяц после встречи Трампа и Путина.

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik.  О новых санкциях было объявлено в середине августа. За спиной у Путина и Трампа уже был саммит в Хельсинки, итоги которого высоко оценили оба президента.

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При этом представитель госдепа заявил журналистам, что новый пакет санкций никак не связан с происходящими событиями в области налаживания диалога двух стран и является прямым продолжением того, что было начато еще в марте, когда США признали итоги работы британских следователей, что якобы РФ повинна в использовании отравляющего газа в Солсбери.

ИЗ ЧЕГО СОСТОЯТ НОВЫЕ САНКЦИИ

В основу новых санкций лег американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый еще в 1991 году. Ранее он уже применялся в марте 2018 года, когда США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а также в отношении Сирии в 2013 году.

В первом пакете речь прежде всего идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения. При этом госдеп отмечал, что исключение будет составлять сотрудничество в космосе, где по каждой позиции американские власти будут принимать решение отдельно.

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© Photo: пресс-служба правительства Молдовы
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Также в список исключений попадает сфера полетов гражданской авиации. В противном случае, это могло бы оказать негативное влияние на безопасность авиационного сообщения.

Второй пакет, по данным госдепа, "более драконовский". Однако именно его Соединенные Штаты предлагают России избежать. Но для этого Москва должна выполнить несколько условий, а потом американские законодатели должны засвидетельствовать, что эти требования выполнены. 

Первое условие — предоставление "надежных гарантий", что Россия не использует сейчас и не будет использовать в будущем химическое и биологическое оружие. Кроме того, Москва должна быть готова разрешить проверки на местах наблюдателями ООН или другим признанными всем мировым сообществом независимым наблюдателям. На выполнение этих условий США отводят России 90 дней.

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Россия же последовательно отрицает причастность к попытке отравления Скрипалей. Кроме того, у Москвы немало претензий к качеству расследования происшествия в Солсбери, на которые британская сторона отказывается отвечать. Также США проигнорировали то, что 100% имевшихся в России запасов химического оружия в настоящее время уничтожены, и это подтверждено инспекторами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

УГРОЗА НАМЕТИВШЕМУСЯ ДИАЛОГУ

Хотя представители госдепартамента США и утверждали, что введение новых санкций против РФ никак не связано с диалогом с РФ в Хельсинки, именно эти наметившиеся ростки взаимопонимания могут этими санкциями быть уничтожены.

Торговой войной против России дело не ограничилось. Все больший размах набирают новые санкции США против Турции из-за "неправильного", по мнению Вашингтона, поведения этой страны в сирийском конфликте и курса на сближение с Россией.

Флаги России и США
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Впрочем, Турция в долгу не остается. Анкара тут же ввела заградительные пошлины на ряд товаров из США, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган призвал турков отказаться от электроники американского производства. В итоге продажи продукции Apple на турецком рынке моментально рухнули и ущерб для "Яблока" уже составил десятки миллионов долларов.

САНКЦИИ И МОЛДОВА

В России, по приблизительным и неофициальным подсчетам, живут и трудятся почти 500 тысяч молдаван. Все они отправляют деньги на родину, и как правило, не в рублях. Но это все – наши молдавские реалии. Среднестатистический житель США знать-не знает, чем живет Молдовы.

При этом антироссийские санкции и торговые войны США, которые дестабилизируют валютные рынки и провоцируют падение в том числе и рубля — это прямой убыток для жителей Молдовы, которые ждут переводов от своих родственников из России.

Олег Чернозуб
© Photo : из личного архива Олега Чернозуба
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Чем меньше евро и долларов можно купить на рубль — тем меньше денег придет в города и села Молдовы, откуда отправились за лучшей жизнью наши соотечественники.

Но понятно, что в США вряд ли кто-нибудь интересуется судьбой сотен тысяч и миллионов людей в странах СНГ, которые зависят от заработков своих соотечественников в России.

Упасть молдавскому лею не дадут, как это ни парадоксально звучит, молдавские власти, которые заинтересованы в стабильности в республике до конца работы нынешнего парламента.

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Теги:
санкции, США, Молдова, Россия
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