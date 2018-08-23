Что происходит с евро и долларом: курс валют в Молдове на пятницу и выходные

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: как поведут себя "тяжеловесы"?

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Национальный банк Молдовы опубликовал официальный курс валют на пятницу, 24 августа, и выходные.

© Sputnik / Miroslav Rotari Пойсик: лей неминуемо обвалится по отношению к основным валютам

Согласно данным регулятора, на валютном рынке страны затишье — "тяжеловесы" в легком смятении. Евро за сутки уступит молдавской нацвалюте один бан и будет торговаться по 19,3644 лея.

Доллар продолжает тянуть пластинку и медленно сдавать позиции лею. В пятницу "американец" проиграет молдавскому "льву" еще два бана и установится на отметке в 16,7099 лея.

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В унынии и украинская гривна — за сутки она несколько уступит молдавскому коллеге и будет стоить 0,5997 лея. На позитиве только румынский лей и российский рубль — они немного отыграются по отношению к нацвалюте Молдовы до 4,175 и 0,247 лея, соответственно.