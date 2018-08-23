Нацбанк принял решение по поводу одного из самых крупных банков Молдовы

В Нацбанке Молдовы решили судьбу Victoriabank: как прокомментировали эксперты ситуацию в одном из крупнейших банков республики?

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) снял режим интенсивного надзора с Victoriabank.

© Sputnik / Maksim Blinov В Нацбанке Молдовы заявили, что произойдет с ценами на продукты и топливо

Соответствующее решение, как пояснили в НБМ, принято после того, как выяснилось, что банк обеспечивает прозрачность структуры акционеров после покупки 72,19% акционерного капитала компанией VB Investment Holding BV, принадлежащей румынскому банку Transilvania в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Кроме того, утвержден новый состав админсовета банка, который работает с 9 августа 2018 года. В Нацбанке сообщили, что сальдо неблагополучных кредитов Victoriabank сократилось в период 2017-2018 годов, также выполнены действия, включенные в предписанные ранее регулятором планы по восстановлению.

Victoriabank поместили под спецнаблюдение 11 июня 2015 года из-за выявленных Национальным банком нарушений. В октябре 2016 года эти меры заменили на усиленный надзор ввиду законодательных поправок.

В 2018 году (16 января и 26 апреля) на фондовом рынке, регулируемом Молдавской фондовой биржей, состоялись торги, на которых были проданы пакеты акции с долей 39,2% и 5,42% капитала банка. В результате инвестором стал банк Transilvania — первая крупнейшая банковская группа в Румынии, в партнерстве с ЕБРР. В настоящее время их доля в уставном капитале Victoriabank составляет 72,19%.