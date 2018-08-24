Урожай-2018: такого в Молдове не было последние 40 лет

Молдавские сельхозпроизводители представили свои прогнозы по урожаю винограда на этот год: на что обратили внимание специалисты?

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Урожай винограда в этом году в Молдове превысит средний показатель за последние восемь лет и составит 4-16 тонны с гектара, сообщили в Национальном офисе винограда и вина.

"Урожай 2017-2018 годов станет самым ранним за последние 40 лет, так как сбор винограда опередил прошлогодние показатели на 14-21 дней. Более того, объем производства винограда будет выше на 15% по сравнению со средним показателем за последние восемь лет, и, предположительно, достигнет 15-17 миллиона декалитров", — отметили в ведомстве.

Эксперты отметили, что погодные условия благоприятно сказались на росте и развитии лозы. Таким образом, производство красных технических сортов будет выше на 10-15%, а показатель белых технических сортов останется на уровне прошлого года. Ожидания специалистов также оптимистичны касаемо качества винограда, который созрел намного раньше обычного.

Как заявил директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин, руководимое им ведомство "прилагает все усилия, чтобы виноградовинодельческая отрасль Молдовы развивалась, а сырье и винодельческая продукция были самого высокого качества".

Урожай-2018: чего в Молдове в этом году на рынках будет в изобилии>>>

"Прогнозы в этом году чрезвычайно благоприятные, так как виноград созрел намного раньше, что является преимуществом для производителей. Объем производства винограда только увеличивался за последние годы, и это доказывает, что наши действия верны", — добавил Арпентин.