Почему бизнес с нетерпением ждет Молдо-российский экономический форум

В Кишиневе 20-22 сентября состоится Молдо-российский экономический форум, в котором примут участие бизнесмены как из России, так и Молдовы. Планируется, что предприниматели установят не только деловые связи, но и подпишут в будущем соглашения о сотрудничестве.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Глава Ассоциации деловых людей Молдовы Александру Балтаг заявил в интервью Sputnik, что такие мероприятия, как Молдо-российский экономический форум отечественный бизнес ждет все больше.

"Форум, который пройдет в сентябре, конечно, приветствуется. Приоритеты, а также стратегия государства по привлечению инвестиций предполагают также более тесное сотрудничество с российскими инвесторами, которые присутствуют здесь, в Республике Молдова", — сказал Балтаг.

По его словам, форум важен также с точки зрения продвижения молдавской продукции, которая должна быть лучше представлена на российском рынке.

© Sputnik / Александр Вильф Молдо-российский экономический форум: новые горизонты сотрудничества

Как считает собеседник, отношения между Молдовой и Россией в экономическом плане достаточно хорошие.

"Учитывая, что Республика Молдова — маленькая страна, учитывая наше географическое положение и международные рамки, экономическое сотрудничество с различными рынками, то привлеченные инвестиции, которые переводятся во благо населения, не должны быть окрашены в какие-то цвета или что-то еще, потому что экономическая глобализация показывает, что финансовая цепь выходит через границы нескольких государств и даже регионов", — добавил Балтаг.

Он подчеркнул, что власти Молдовы ведут интенсивный диалог по всем направлениям: на Западе — есть Соглашение о свободной и всеобъемлющей торговле, на Востоке — Соглашение о свободной торговле на уровне СНГ и двусторонние договоры с Россией. Эксперт напомнил о Соглашении о свободной торговле с Турцией, о договорах об экономическом сотрудничестве с Эмиратами и о обсуждении договора о свободной торговле с Китаем.

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Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — международное деловое мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Первый МРЭФ пройдет 20-22 сентября 2018 года.