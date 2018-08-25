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Газ

Газовый вопрос: газ по альтернативной цене для Молдовы опять откладывается

CC0 / Pixabay / Magnascan
Экономика
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В молдавском правительстве рассказали, когда начнется строительство газопровода Унгены-Кишинев.

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Тендер на строительство газопровода Кишинев-Унгены организуют в первой половине сентября и только после его проведения начнется реализация этого проекта. Хотя ранее министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич заявлял, что постоянно откладывающийся процесс строительства стартует в конце текущего лета. Ну что ж, опять немного не вписались в сроки…

Transgaz разобрался

Как отметили в субботу в пресс-службе правительства Молдовы, румынская компания Transgaz объявила о выполнении всех обязательств по контракту о купле-продаже молдавского предприятия Vestmoldtransgaz.

"В течение первой недели сентября в Кишиневе подпишут соответствующий протокол и будут внесены 180,2 миллиона леев от сделки по продаже Vestmoldtransgaz. Компания Transgaz должна завершить строительство газопровода Унгены-Кишинев, инвестируя на эти цели свыше 90 миллионов евро", — сообщили в пресс-службе кабмина.

Газпром. Архивное фото
© Sputnik / Ilya Pitalev
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В скором времени, как пояснили в правительстве, изменится и организационно-правовая форма предприятия — из государственной компании в общество с ограниченной ответственностью. До 10 сентября будет организован тендер для закупки материалов и необходимых услуг для строительства газопровода Унгены-Кишинев.

"Строительные работы начнутся сразу после завершения тендера. Правительство дало положительное заключение на эти цели и выдало авторизацию на строительство", — подчеркнули в пресс-службе кабмина.

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Газовый вопрос

Контракт на приватизацию ГП Vestmoldtransgaz румынской компанией Transgaz подписали 28 марта 2018 года. Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составит 120 километров. Годовая пропускная способность ветки составит 1,5 миллиарда кубометров газа.

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Газовая ветка Кишинев — Унгены должна подключить молдавскую столицу, главный регион потребления газа в стране, к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Яссы — Унгены. Эта газовая магистраль соединяет Молдову и западную страну-соседку. Газопроводом управляло специально созданное несколько лет назад госпредприятие Vestmoldtransgaz, которое весной этого года приватизировала румынская компания Transgaz.

На данный момент через газопровод Яссы-Унгены поступает около миллиона кубометров газа в год. Эксперты уточняют, что поставки в таких объемах можно квалифицировать как незначительные, так как они даже не попадают в отчетность Национального агентства по регулированию в энергетике.

Чтобы вложенные в газопровод Яссы-Унгены средства не оказались неликвидными, правительство Молдовы и решило продлить ветку до Кишинева, на строительство которой требуется более 100 миллионов евро.

В конце мая 2015 года главы правительств Молдовы и Румынии подписали Меморандум о взаимопонимании в вопросах реализации проектов по объединению газовых и энергетических сетей двух стран. Документ предусматривает продление газопровода Яссы-Унгены до Кишинева — с молдавской стороны и до Онешть — на румынской территории.

Газ
CC0 / Pixabay / Magnascan
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Зачем Молдове этот газопровод?

Власти нашей страны неоднократно заявляли о том, что газопровод из Румынии может стать альтернативным источником поставок газа.

Правда, не до конца ясен ответ на вопрос, чей газ будут закачивать в альтернативную трубу в случае, если ее все же доведут до Кишинева, потому что самой Румынии газа не хватает.

На данный момент единственным полноценным источником газа Молдовы является российский концерн "Газпром".

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Затягивание альтернативы…

Ранее в Минэкономики заявляли, что строительство газопровода Унгены-Кишинев должно было стартовать в начале июня 2018 года. Ближе к указанному сроку министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич заявил, что стройка начнется в конце этого лета. Но и в эти сроки вписаться не удалось…

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Теги:
начало строительства, газопровод Унгены-Кишинев, тендер, альтернатива, Transgaz, Vestmoldtransgaz, Газпром, Молдова, Румыния, Россия
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