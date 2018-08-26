Поведение евро и доллара шокирует: что происходит с курсом валют

В Минэкономики рассказали, что происходит на валютном рынке Молдовы: поведение доллара и евро к молдавскому лею обескураживает.

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. В министерстве экономики и инфраструктуры Молдовы прокомментировали поведение национальной валюты по отношению к евро и доллару. Свои выводы ведомство включило в ежемесячный отчет о социально-экономических изменениях.

Как отмечают специалисты Минэкономики, молдавский лей продолжает укрепляться по отношению к иностранным тяжеловесам.

"С начала 2018 года национальная валюта подорожала на 1,5% к доллару в номинальном выражении (с 17,1 лея за доллар на начало этого года до 16,84 лея на конец июня). По отношению к евро молдавский лей укрепился на 4,3%", — отмечено в отчете Минэкономики.

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Основные факторы, которые определили такую динамику, как отметили специалисты ведомства, заключаются в массивных поступлениях иностранной валюты за счет экспортных поставок, денежных переводов граждан Молдовы из-за рубежа, а также инвестиций. Среди других причин, сказавшихся на внутреннем валютном рынке, эксперты выделяют скачки доллара на международных площадках и денежную политику Нацбанка Молдовы.

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Согласно официальному курсу Нацбанка в выходные и праздничные дни, то есть вплоть до 2 сентября включительно, евро стоит 19,3644 лея. Доллар торгуется по 16,7099 лея. Украинскую гривну можно купить по 0,5997 лея, российский рубль — 0,247 лея, а румынский лей — 4,175 в молдавской валюте.