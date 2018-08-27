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Дмитрий Козак

Россия может облегчить доступ на свой рынок для некоторых товаров из Молдовы

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экономика
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Спецпредставитель президента Российсии по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак не исключил возможность облегчения доступа некоторым молдавским товарам на российский рынок.

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Россия может облегчить доступ на свой рынок некоторым молдавским товарам, произойти это может на основе принципов взаимовыгодного сотрудничества, если в ходе переговоров с Кишиневом удастся выйти на соответствующие договоренности. Об этом заявил в интервью для портала РБК спецпредставитель президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак.

В ходе интервью Козак отметил, что Россия заинтересована в расширении торговли с любой страной, в том числе и с Молдовой. 

"Вместе мы должны находить сферы и вырабатывать условия, обеспечивающие взаимную выгоду. В отношениях с Молдовой также действует принцип взаимовыгодного сотрудничества. Других ограничений нет. Вполне допускаю, что в результате переговоров мы найдем точки соприкосновения и такие послабления могут быть. Мы заинтересованы в расширении торговли с любой страной", — заявил Козак.

Дмитрий Козак
© Sputnik / Григорий Сысоев
Дмитрий Козак в сентябре может приехать в Молдову

По его словам, обязанность каждого правительства, как молдавского так и российского, — действовать, исходя из интересов своей страны.

Додон: ждать ли "плана Козака-2" и его подписания>>>

Ранее президент Молдовы Игорь Додон предложил России снять таможенные пошлины на некоторые группы товаров. Он также сообщил, что в октябре этого года в ходе своего официального визита в РФ намерен обсудить этот вопрос с президентом России, а до этого — встретиться с Козаком.

Президент Молдовы рассчитывает, что снятие таможенных пошлин на овощи, фрукты, консервы, винодельческую продукцию позволит в несколько раз увеличить молдавский экспорт в РФ.

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Теги:
молдавские товары, российский рынок, экономика, Дмитрий Козак, Игорь Додон, Молдова, Россия
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