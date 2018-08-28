Бизнес в предвкушении: чего ждать от молдавско-российского экономического форума

В Кишиневе 20-22 сентября состоится молдавско-российский экономический форум, в котором примут участие бизнесмены как из России, так и из Молдовы. Планируется, что предприниматели установят не только деловые связи, но и подпишут в будущем соглашения о сотрудничестве.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Молдавско-российский экономический форум, который пройдет в Кишиневе 20-22 сентября, станет, пожалуй, одним из главных событий в деловой жизни нашей страны. По крайней мере, отечественный бизнес с большим нетерпением его ждет. Об этом Глава Ассоциации деловых людей Молдовы Александру Балтаг заявил в интервью Sputnik.

"Форум, который пройдет в сентябре, конечно, приветствуется всеми. Приоритеты, а также стратегия государства по привлечению инвестиций предполагают и более тесное сотрудничество с российскими инвесторами, которые присутствуют здесь, в Республике Молдова", — сказал Балтаг.

По его словам, форум важен также с точки зрения продвижения молдавской продукции, которая должна быть лучше представлена на российском рынке.

© Sputnik / Rodion Proca В Sputnik пройдет видеомост с участием президента Молдовы

Как считает собеседник, отношения между Молдовой и Россией в экономическом плане достаточно хорошие.

"Учитывая, что Республика Молдова — маленькая страна, учитывая наше географическое положение и международные рамки, экономическое сотрудничество с различными рынками, привлеченные инвестиции, которые переводятся во благо населения, не должны быть окрашены в какие-то цвета или что-то еще, потому что экономическая глобализация показывает, что финансовая цепь выходит через границы нескольких государств и даже регионов", — добавил Балтаг.

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Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ) — международное деловое мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Первый МРЭФ пройдет 20-22 сентября 2018 года.