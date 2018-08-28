Курс валют в Молдове: почему поведение евро и доллара шокирует

В Молдове у бюджетников продолжаются каникулы: как поведут себя на этой неделе национальная и иностранные валюты?

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 28 августа. По данным ведомства, во вторник на валютном рынке республики продолжатся скачки. На этот раз евро немного сдал позиции, подешевев на два бана, теперь его стоимость —19,3644 леев.

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Курс доллара по отношению к молдавскому лею также снизился на два бана и остановился на отметке — 16,7099 леев.

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По данным Минэкономики, молдавский лей продолжает укрепляться по отношению к иностранным тяжеловесам. Так, с начала 2018 года национальная валюта подорожала на 1,5% к доллару в номинальном выражении (с 17,1 лея за доллар на начало этого года до 16,84 лея на конец июня), а по отношению к евро молдавский лей укрепился на 4,3%.

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Основные факторы, которые определили такую динамику, как отметили специалисты ведомства, заключаются в массивных поступлениях иностранной валюты за счет экспортных поставок, денежных переводов граждан Молдовы из-за рубежа, а также инвестиций.

Среди других причин, сказавшихся на внутреннем валютном рынке, эксперты выделяют скачки доллара на международных площадках и денежную политику Нацбанка Молдовы.

Согласно официальному курсу Нацбанка в выходные и праздничные дни, то есть вплоть до 2 сентября включительно, украинскую гривну можно купить по 0,5997 лея, российский рубль — 0,247 лея, а румынский лей — 4,175 в молдавской валюте.